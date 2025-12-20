Projection du film Ratatouille et Goûter de Noël Coupiac
Projection du film Ratatouille et Goûter de Noël
Coupiac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit avec inscription
Début : Lundi 2025-12-29
fin : 2025-12-29
2025-12-29
Un moment magique à partager en famille pour célébrer Noël tous ensemble !
L’association Familles Rurales des 7 vallons est heureuse de vous inviter à son goûter de Noël. Au programme, projection du film Ratatouille et partage du gouter offert par l’association.
Nous vous espérons nombreux avec vos enfants ou petits enfants. .
Coupiac 12550 Aveyron Occitanie
English :
A magical moment to share with your family and celebrate Christmas together!
