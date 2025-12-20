Projection du film Ratatouille et Goûter de Noël

Coupiac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit avec inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-29

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-29

Un moment magique à partager en famille pour célébrer Noël tous ensemble !

L’association Familles Rurales des 7 vallons est heureuse de vous inviter à son goûter de Noël. Au programme, projection du film Ratatouille et partage du gouter offert par l’association.

Nous vous espérons nombreux avec vos enfants ou petits enfants. .

Coupiac 12550 Aveyron Occitanie

English :

A magical moment to share with your family and celebrate Christmas together!

