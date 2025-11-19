Projection du film réparer les vivants Thann

Projection du film réparer les vivants

Début : Vendredi 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 22:30:00

2026-01-23

Projection Réparer les vivants avec échanges et témoignages. Un moment sensible et émouvant autour du don d’organes.

1 Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00

English :

Screening of Réparer les vivants with discussions and testimonials. A sensitive and moving moment about organ donation.

German :

Vorführung von Réparer les vivants (Die Lebenden reparieren) mit Austausch und Zeugenaussagen. Ein sensibler und bewegender Moment rund um das Thema Organspende.

Italiano :

Proiezione di Réparer les vivants , con discussioni e testimonianze personali. Un momento delicato e commovente sulla donazione degli organi.

Espanol :

Proyección de Réparer les vivants , con debates y testimonios. Un momento sensible y conmovedor sobre la donación de órganos.

