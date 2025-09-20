Projection du film RETOUR AU MONT AIGUILLE CINEMATHEQUE DE MONTAGNE Gap

Projection du film RETOUR AU MONT AIGUILLE 20 et 21 septembre CINEMATHEQUE DE MONTAGNE Hautes-Alpes

adultes= 4 €les étudiants, – de 18 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap = 2 €

Retour au Mont Aiguille

Un film de Ludovic Veltz – 2023 – 40’

En 1492, le capitaine Antoine de Ville arrivait au sommet du mont Aiguille. À l’époque, pas de chaussons d’escalade, pas de baudriers, pas de dégaines ! L’historien, Stéphane Gal, accompagné du réalisateur Ludovic Veltz, part à la (re)conquête de cette montagne inaccessible avec les armes et les moyens d’antan.

CINEMATHEQUE DE MONTAGNE 7 bis rue du Forest d’Entrais 05000 gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 52 13 87 https://www.cimalpes.fr https://www.facebook.com/cinemathequemontagne La cinémathèque de montagne a ouvert ses portes au public en septembre 2022 dans l’ancienne usine Badin à Gap. Depuis 1996, notre équipe collecte et sauvegarde les films tournés en zone de montagne depuis l’invention du cinéma et dispose à ce jour d’un patrimoine cinématographique exceptionnel de plus de 10000 films que nous sommes heureux de présenter au public dans un site unique et chargé d’histoire. Vous pourrez découvrir l’univers du cinéma de montagne à travers nos différents espaces :

L’accueil avec son bar et son jukebox vidéo

L’espace d’exposition proposant les chefs-d’œuvre du cinéma de montagne

L’espace de réalité virtuelle

La salle de cinéma de 160 places Parking place du Champsaur

Parking de Bonne

@patrick domeyne