Projection du film Rivière sans retour Cinéma Olympia Pontarlier

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Début : 2026-03-06 21:00:00
fin : 2026-03-06 23:00:00
2026-03-06
Organisé par CRIC Amis du Musée.
Dans le cadre de l’exposition hommage à l’affichiste Constantin Belinsky, projection du western mythique La Rivère sans retour (1954) réalisé par Otto Preminger avec Marylin Monroe et Robert Mitchum. .
