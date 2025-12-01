Projection du film road movie Diesel chemin de la Vieille Forme Rochefort
Projection du film road movie Diesel chemin de la Vieille Forme Rochefort vendredi 12 décembre 2025.
Début : 2025-12-12 19:30:00
fin : 2025-12-12 23:00:00
2025-12-12
dans le cadre de la saison du LABO Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr
English : Screening of the road movie: Diesel
Screening of the film “Road Movie: Diesel”
as part of the LABO season Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
German : Vorführung des Roadmovies „Diesel“
Vorführung des Films „Road Movie: Diesel“
im Rahmen der Saison des LABO Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
Italiano :
Proiezione del film Road Movie: Diesel
nell’ambito della stagione LABO Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
Espanol :
Proyección de la película Road Movie: Diesel
en el marco de la temporada LABO Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
