Projection du film road movie Diesel chemin de la Vieille Forme Rochefort vendredi 12 décembre 2025.

chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-12-12 19:30:00
fin : 2025-12-12 23:00:00

2025-12-12

Projection du film Road Movie Diesel
dans le cadre de la saison du LABO Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
  .

chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80  musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr

English : Screening of the road movie: Diesel

Screening of the film “Road Movie: Diesel”
as part of the LABO season Communauté d’Agglomération Rochefort Océan

German : Vorführung des Roadmovies „Diesel“

Vorführung des Films „Road Movie: Diesel“
im Rahmen der Saison des LABO Communauté d’Agglomération Rochefort Océan

Italiano :

Proiezione del film Road Movie: Diesel
nell’ambito della stagione LABO Communauté d’Agglomération Rochefort Océan

Espanol :

Proyección de la película Road Movie: Diesel
en el marco de la temporada LABO Communauté d’Agglomération Rochefort Océan

