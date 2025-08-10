Projection du film « Seul dans les Alpes » Hôtel de l’Univers Montluçon
Projection du film « Seul dans les Alpes »
Hôtel de l’Univers 38 avenue Marx Dormoy Montluçon Allier
Début : 2025-08-10 20:30:00
fin : 2025-08-10
2025-08-10
Projection du film « Seul dans les Alpes »
Hôtel de l’Univers 38 avenue Marx Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 28 37 82 mettefeu@gmail.com
English :
Screening of the film « Seul dans les Alpes » (Alone in the Alps)
German :
Vorführung des Films « Allein in den Alpen »
Italiano :
Proiezione del film « Seul dans les Alpes » (Soli nelle Alpi)
Espanol :
Proyección de la película « Seul dans les Alpes » (Solo en los Alpes)
