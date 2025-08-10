Projection du film « Seul dans les Alpes » Hôtel de l’Univers Montluçon

Hôtel de l’Univers 38 avenue Marx Dormoy Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 20:30:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

.

Hôtel de l’Univers 38 avenue Marx Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 28 37 82 mettefeu@gmail.com

English :

Screening of the film « Seul dans les Alpes » (Alone in the Alps)

German :

Vorführung des Films « Allein in den Alpen »

Italiano :

Proiezione del film « Seul dans les Alpes » (Soli nelle Alpi)

Espanol :

Proyección de la película « Seul dans les Alpes » (Solo en los Alpes)

