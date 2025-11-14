Trois jours avant sa mort, ma mère a recopié un vers de René Char, constellé de points d’interrogation. « Si nous habitons un éclair, il est le cœur de l’éternel. » Dans la marge, elle a ajouté « Demander à Louise ». Que m’adresse-t-elle à travers cet oracle mystérieux ? Je m’accroche aux mots du poète, derniers remparts face au néant.

Née à Paris en 1995, Louise Chevillotte est comédienne et metteuse en scène. Elle étudie au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris entre 2014 et 2017, où elle suit un double cursus en jeu et mise en scène. Depuis 2016, sa carrière se partage entre cinéma et théâtre.

Au cinéma, elle tourne avec Philippe Garrel (« L’Amant d’un jour » et « Le Sel des larmes »). Elle joue dans « Synonymes » de Nadav Lapid puis dans « Benedetta » de Paul Verhoeven. En 2020, elle tourne dans « Les Hautes Herbes », mini-série Arte réalisée par Jérôme Bonnell et dans le premier-long métrage de Louda Ben Salah, « Le Monde après nous ». En 2021, elle incarne le rôle principal d’ « À mon seul désir », réalisé par Lucie Borleteau, et du premier long-métrage d’Anthony Lapia, « After ». En 2024, elle joue dans « Le tableau volé » de Pascal Bonitzer. Elle retrouve Jérôme Bonnell dans « La condition », un film d’époque aux côtés de Swann Arlaud et Galatéa Bellugi. En 2025, Louise réalise son premier long-métrage documentaire, « Si nous habitons un éclair », produit par Apsara Films, présenté au FID en juillet 2025. Au théâtre, Louise met en scène et incarne le monologue poétique « Quand je ne dis rien je pense encore » de Camille Readman Prud’homme, présenté en septembre 2025 aux « Plateaux Sauvages », avec une création musicale de Léonie Pernet.

En 2026, Louise met en scène l’adaptation théâtrale du roman « L’Incandescente », écrit par Claudie Hunzinger, au Théâtre de La Commune à Aubervilliers.

Vendredi 14 novembre à 19h – Bibliothèque du cinéma François Truffaut – Sur inscription au 01 40 26 29 33 ou par mail : bibliotheque.cinema@paris.fr

Dans le cadre du Mois du film documentaire, la bibliothèque du cinéma François Truffaut propose la projection du film « Si nous habitons un éclair » réalisé par Louise Chevillotte.

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris

+33140262933 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut