Projection du film Sologne par nature Bourbonnaise Salle polyvalente Besson

Projection du film Sologne par nature Bourbonnaise

Salle polyvalente 6 rue des Boitins Besson Allier

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

3 euros entrée simple, 8euros soirée ciné crêpes.

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Projection immersive autour de la Sologne bourbonnaise, suivie d’un échange avec le réalisateur. La soirée se prolonge dans une ambiance conviviale avec une offre de crêpes salées et sucrées, accompagnées de boissons, pour un moment gourmand à partager.

Salle polyvalente 6 rue des Boitins Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 34 62 02 mairie@besson.fr

English :

Immersive screening of the Sologne bourbonnaise region, followed by a discussion with the director. The evening continues in a convivial atmosphere, with an offer of sweet and savoury crêpes, accompanied by drinks, for a gourmet moment to share.

