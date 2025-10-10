Projection du film Sologne par nature Bourbonnaise La Chapelle-aux-Chasses
Projection du film Sologne par nature Bourbonnaise La Chapelle-aux-Chasses vendredi 10 octobre 2025.
Salle polyvalente La Chapelle-aux-Chasses Allier
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Séance de projection du film de Frank Pizon.
Salle polyvalente La Chapelle-aux-Chasses 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 43 85
English :
Screening of Frank Pizon’s film.
German :
Filmvorführung des Films von Frank Pizon.
Italiano :
Proiezione del film di Frank Pizon.
Espanol :
Proyección de la película de Frank Pizon.
