Projection du film Sologne par nature Bourbonnaise La Chapelle-aux-Chasses

Salle polyvalente La Chapelle-aux-Chasses Allier

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Séance de projection du film de Frank Pizon.

Salle polyvalente La Chapelle-aux-Chasses 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 43 85

English :

Screening of Frank Pizon’s film.

German :

Filmvorführung des Films von Frank Pizon.

Italiano :

Proiezione del film di Frank Pizon.

Espanol :

Proyección de la película de Frank Pizon.

