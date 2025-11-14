Projection du film Sologne par nature Bourbonnaise Cinéma CGR Moulins Moulins

Projection du film Sologne par nature Bourbonnaise

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Un film 100% nature de nos campagnes solognotes !

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 892 68 85 88 cgr.moulins@cgrcinemas.fr

English :

A 100% nature film from the Sologne countryside!

German :

Ein 100%iger Naturfilm aus unseren ländlichen Gebieten der Solognose!

Italiano :

Un film 100% natura dalla campagna della Sologna!

Espanol :

Una película 100% natural de la campiña de Sologne

