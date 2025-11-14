Projection du film Sologne par nature Bourbonnaise Cinéma CGR Moulins Moulins
Projection du film Sologne par nature Bourbonnaise
Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Un film 100% nature de nos campagnes solognotes !
Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 892 68 85 88 cgr.moulins@cgrcinemas.fr
English :
A 100% nature film from the Sologne countryside!
German :
Ein 100%iger Naturfilm aus unseren ländlichen Gebieten der Solognose!
Italiano :
Un film 100% natura dalla campagna della Sologna!
Espanol :
Una película 100% natural de la campiña de Sologne
