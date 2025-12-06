Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Projection du film Sologne par nature Bourbonnaise place du champ de foire Neuilly-le-Réal

Projection du film Sologne par nature Bourbonnaise place du champ de foire Neuilly-le-Réal samedi 6 décembre 2025.

Projection du film Sologne par nature Bourbonnaise

place du champ de foire Salle polyvalente Neuilly-le-Réal Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Présentation du film de Frank Pizon.
  .

place du champ de foire Salle polyvalente Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   neuillyhieretdemain@gmail.com

English :

Presentation of Frank Pizon’s film.

German :

Präsentation des Films von Frank Pizon.

Italiano :

Presentazione del film da parte di Frank Pizon.

Espanol :

Presentación de la película por Frank Pizon.

L’événement Projection du film Sologne par nature Bourbonnaise Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2025-10-28 par Office du tourisme de Moulins & sa région