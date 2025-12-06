Projection du film Sologne par nature Bourbonnaise place du champ de foire Neuilly-le-Réal
Projection du film Sologne par nature Bourbonnaise place du champ de foire Neuilly-le-Réal samedi 6 décembre 2025.
Projection du film Sologne par nature Bourbonnaise
place du champ de foire Salle polyvalente Neuilly-le-Réal Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Présentation du film de Frank Pizon.
.
place du champ de foire Salle polyvalente Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes neuillyhieretdemain@gmail.com
English :
Presentation of Frank Pizon’s film.
German :
Präsentation des Films von Frank Pizon.
Italiano :
Presentazione del film da parte di Frank Pizon.
Espanol :
Presentación de la película por Frank Pizon.
L’événement Projection du film Sologne par nature Bourbonnaise Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2025-10-28 par Office du tourisme de Moulins & sa région