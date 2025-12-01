Projection du film Soulèvements

Cinéma le Palace Le Vigan Gard

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 23:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Un portrait à seize voix, seize trajectoires singulières d’un mouvement de résistance intergénérationnel porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l’accaparement des terres et

de l’eau, les ravages industriels, la montée la des totalitarisme.

.

Cinéma le Palace Le Vigan 30120 Gard Occitanie +33 6 72 80 68 63 paysviganais30@amisdelaterre.org

English :

A portrait in sixteen voices, sixteen singular trajectories of an intergenerational resistance movement driven by young people living and fighting against land and water grabbing, industrial devastation and the rise of totalitarianism

industrial devastation and the rise of totalitarianism.

L’événement Projection du film Soulèvements Le Vigan a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Sud Cévennes