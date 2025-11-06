Projection du film suivie d’un échange Welcome to Europe Cinéma le Pestel Die

Projection du film suivie d’un échange Welcome to Europe

Un petit-fils de réfugié politique espagnol décide de s’engager, en mémoire de son grand-père, aux côtés des exilés…

English :

A grandson of a Spanish political refugee decides to commit himself, in memory of his grandfather, to the costs of exiles?

German :

Ein Enkel eines spanischen politischen Flüchtlings beschließt, sich im Gedenken an seinen Großvater für die Exilanten einzusetzen

Italiano :

Il nipote di un rifugiato politico spagnolo decide di impegnarsi, in memoria del nonno, nelle spese degli esuli?

Espanol :

El nieto de un refugiado político español decide comprometerse, en memoria de su abuelo, con los gastos de los exiliados?

