Saint-Nazaire-de-Ladarez

PROJECTION DU FILM SUR LA GROTTE BASSE DES FOURNIALS

Rue de la Bourrède Saint-Nazaire-de-Ladarez Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Partez à la découverte de l’enquête fascinante menée dans la grotte sépulcrale basse des Fournials. Grâce à une visite virtuelle, plongez au coeur de ce lieu mystérieux et chargé d’histoire.

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Rue de la Bourrède Saint-Nazaire-de-Ladarez 34490 Hérault Occitanie +33 6 79 64 00 93 ashp-stnazaire@orange.fr

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English : PROJECTION DU FILM SUR LA GROTTE BASSE DES FOURNIALS

Discover the fascinating investigation carried out in the low sepulchral cave of Les Fournials. Take a virtual tour of this mysterious site steeped in history.

L’événement PROJECTION DU FILM SUR LA GROTTE BASSE DES FOURNIALS Saint-Nazaire-de-Ladarez a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT AVANT-MONTS