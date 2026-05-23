PROJECTION DU FILM SUR LA GROTTE BASSE DES FOURNIALS Saint-Nazaire-de-Ladarez
PROJECTION DU FILM SUR LA GROTTE BASSE DES FOURNIALS Saint-Nazaire-de-Ladarez samedi 27 juin 2026.
Saint-Nazaire-de-Ladarez
PROJECTION DU FILM SUR LA GROTTE BASSE DES FOURNIALS
Rue de la Bourrède Saint-Nazaire-de-Ladarez Hérault
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Partez à la découverte de l’enquête fascinante menée dans la grotte sépulcrale basse des Fournials. Grâce à une visite virtuelle, plongez au coeur de ce lieu mystérieux et chargé d’histoire.
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Rue de la Bourrède Saint-Nazaire-de-Ladarez 34490 Hérault Occitanie +33 6 79 64 00 93 ashp-stnazaire@orange.fr
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English : PROJECTION DU FILM SUR LA GROTTE BASSE DES FOURNIALS
Discover the fascinating investigation carried out in the low sepulchral cave of Les Fournials. Take a virtual tour of this mysterious site steeped in history.
L’événement PROJECTION DU FILM SUR LA GROTTE BASSE DES FOURNIALS Saint-Nazaire-de-Ladarez a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT AVANT-MONTS