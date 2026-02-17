Projection du film Sur la paille Le printemps des rillettes Cinéma Rex Mamers
Projection du film Sur la paille Le printemps des rillettes
Cinéma Rex 2, rue de la Gare Mamers Sarthe
Tarif : 4.9 – 4.9 – 6.8 EUR
Début : 2026-03-23 20:15:00
fin : 2026-03-23 22:00:00
Mamers Ville Officielle 2026 du Printemps des Rillettes !
Documentaire réalisé par Éric Guéret et proposé dans le cadre du Printemps des Rillettes
Il y a quatre ans, Olivier a réalisé son rêve ouvrir un élevage de porcs bios. Mais une crise terrible frappe le secteur. Sa banque lui donne une année pour s’en sortir ou tout perdre.
Dégustation en fin de séance
Durée 01h13 .
English :
Mamers 2026 Official City of Printemps des Rillettes!
