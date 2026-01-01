Projection du film sur l’histoire du Petit train du Picodon Salle des fêtes Montboucher-sur-Jabron
Projection du film sur l'histoire du Petit train du Picodon Salle des fêtes Montboucher-sur-Jabron mercredi 28 janvier 2026.
Projection du film sur l’histoire du Petit train du Picodon
Salle des fêtes 45 Rue Fortuné Jacquier Montboucher-sur-Jabron Drôme
Début : 2026-01-28 17:30:00
fin : 2026-01-28
2026-01-28
Venez revivre l'histoire du petit train du Picodon qui a relié Dieulefit à Montélimar jusqu'en 1936 à travers la projection d'un film.
Salle des fêtes 45 Rue Fortuné Jacquier Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 15 13 37 petittraindupicodon@orange.fr
Come and relive the history of the little Picodon train that ran between Dieulefit and Montélimar until 1936, through the projection of a film.
