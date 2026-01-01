Projection du film sur l’histoire du Petit train du Picodon Salle des fêtes Montboucher-sur-Jabron

Projection du film sur l’histoire du Petit train du Picodon

Salle des fêtes 45 Rue Fortuné Jacquier Montboucher-sur-Jabron Drôme

Début : 2026-01-28 17:30:00

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Venez revivre l’histoire du petit train du Picodon qui a relié Dieulefit à Montélimar jusqu’en 1936 à travers la projection d’un film.

Salle des fêtes 45 Rue Fortuné Jacquier Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 15 13 37 petittraindupicodon@orange.fr

English :

Come and relive the history of the little Picodon train that ran between Dieulefit and Montélimar until 1936, through the projection of a film.

