Projection du film Suzanne Ploux, une bâtisseuse Bistrot AmzerZo Saint-Ségal

Projection du film Suzanne Ploux, une bâtisseuse

Bistrot AmzerZo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Projection du film Suzanne Ploux, une bâtisseuse un film de Anne Gouerou (en présence de la réalisatrice). Durée 26 min.

Portrait de Suzanne Ploux, résistante de la première heure, et élue maire de Saint-Ségal (2) en mai 1945, à l’occasion des premières élections auxquelles les femmes sont conviées en France. Elle va par la suite créer la commune de Pont-de-Buis, construire et faire une belle carrière politique. Elle deviendra conseillère générale au milieu des années 50, députée au début des années 60 puis secrétaire d’États dix ans plus tard. .

Bistrot AmzerZo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

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English : Projection du film Suzanne Ploux, une bâtisseuse

L’événement Projection du film Suzanne Ploux, une bâtisseuse Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE