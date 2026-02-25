Projection du film Tata Alex et Jeannette Cholet
Projection du film Tata Alex et Jeannette Cholet lundi 2 mars 2026.
Projection du film Tata Alex et Jeannette
55 rue du Planty Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-02 20:00:00
fin : 2026-03-02 22:00:00
Date(s) :
2026-03-02
Le surpoids, la maladie du cancer, Alexandra pourrait devenir une véritable source d’inspiration pour vous.
Ce film, réalisé par Alexandra Husta, il raconte comment le vélo est devenu un véritable remède, une façon de se relever, de se réapproprier son corps, son image, sa vie. .
55 rue du Planty Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 52 45 79 69 lecocon49@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Projection du film Tata Alex et Jeannette Cholet a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme du Choletais