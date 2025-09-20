Projection du film « Terre Marronne » Le Kerveguen Saint-Pierre

Projection du film « Terre Marronne » Samedi 20 septembre, 15h00 Le Kerveguen La Réunion

Accès libre – sans réservation mais places limitées – infos 0262 32 62 18

Par la réalisatrice Lauren Ransan

Terre marronne est un documentaire sur le marronnage, le pan le plus méconnu de l’histoire réunionnaise. Forme de résistance au système esclavagiste, les marrons étaient les esclaves en fuite qui se réfugiaient dans les hauteurs de l’île pour s’établir en société. Elle s’est perpétuée du XVIIe au XIXe siècles mais n’a laissé aucun témoignage direct. Nous ne savons donc à l’heure actuelle quasiment rien sur leur vie, pourtant cette société disparue nourrie encore bien des fantasmes dans l’esprit local.

Aujourd’hui, des Réunionnais s’interrogent sur la vie et l’héritage des marrons. Mais comment écrire l’histoire d’une société qui n’a laissé que peu de traces ? Entre passionnés de l’histoire, de l’anthropologie, de la littérature et de l’archéologie, les idées et les méthodes se croisent, se nourrissent et se confrontent dans un même objectif : retrouver cette histoire qui est la leur. Une grande partie de Terre marronne est consacrée aux prospections et aux recherches en archéologie, cette discipline scientifique qui fait ses premiers pas sur l’île semble être celle qui peut apporter des réponses concrètes pour combler l’absence de cette société oubliée.

Ce film est destiné au grand public avec pour ambition de permettre, à la fois, aux Réunionnais de mieux connaître leur histoire, de la porter fièrement et à ceux qui ne connaissent pas l’île, de la découvrir à travers sa géographie, son anthropologie et son histoire.

Réalisation : Lauren Ransan

Images : Abel Vaccaro, Lauren Ransan, Marine Hervé

Son : Samuel Melade

Montage : Lauren Ransan

Mixage & Musique : Samuel Melade

Production : Nawar Production

Avec le soutien de la Région Réunion

et le centre national du cinéma et de l’image animé

Le Kerveguen Rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion Ancien entrepôt de la famille Kerveguen devenue la nouvelle salle des musiques actuelles à Saint-Pierre

