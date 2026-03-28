Projection du film The big short, Médiathèque Flora Tristan, Saint-Denis
Projection du film The big short, Médiathèque Flora Tristan, Saint-Denis samedi 28 mars 2026.
Projection du film The big short Samedi 28 mars, 15h00 Médiathèque Flora Tristan Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00
Cette projection vous permettra de comprendre, de manière claire et accessible, comment certaines pratiques dans les banques et la finance ont conduit à cette crise.
À partir de 15 ans
Médiathèque Flora Tristan 43 boulevard Jean Mermoz 93380 Pierrefitte-sur-Seine Saint-Denis 93380 Pierrefitte-sur-Seine Seine-Saint-Denis Île-de-France
Découvrez The Big Short, un film qui raconte la crise financière de 2008.
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