Projection du film The big short, Médiathèque Flora Tristan, Saint-Denis

Projection du film The big short Samedi 28 mars, 15h00 Médiathèque Flora Tristan Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Cette projection vous permettra de comprendre, de manière claire et accessible, comment certaines pratiques dans les banques et la finance ont conduit à cette crise.

À partir de 15 ans

Médiathèque Flora Tristan 43 boulevard Jean Mermoz 93380 Pierrefitte-sur-Seine Saint-Denis 93380 Pierrefitte-sur-Seine Seine-Saint-Denis Île-de-France

Découvrez The Big Short, un film qui raconte la crise financière de 2008.