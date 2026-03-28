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Projection du film The big short, Médiathèque Flora Tristan, Saint-Denis

Projection du film The big short, Médiathèque Flora Tristan, Saint-Denis samedi 28 mars 2026.

Lieu : Médiathèque Flora Tristan

Adresse : 43 boulevard Jean Mermoz 93380 Pierrefitte-sur-Seine

Ville : 93380 Saint-Denis

Département : Seine-Saint-Denis

Début : samedi 28 mars 2026

Fin : samedi 28 mars 2026

Projection du film The big short Samedi 28 mars, 15h00 Médiathèque Flora Tristan Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Cette projection vous permettra de comprendre, de manière claire et accessible, comment certaines pratiques dans les banques et la finance ont conduit à cette crise.
À partir de 15 ans

Médiathèque Flora Tristan 43 boulevard Jean Mermoz 93380 Pierrefitte-sur-Seine Saint-Denis 93380 Pierrefitte-sur-Seine Seine-Saint-Denis Île-de-France
Découvrez The Big Short, un film qui raconte la crise financière de 2008.

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