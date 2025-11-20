Le sergent Howie de la police de Western Highland arrive à Summerisle, une petite île privée de la côte ouest de l’Ecosse, pour enquêter sur la disparition présumée d’une jeune fille. Ce qui commence comme une enquête de routine devient une confrontation entre le policier dévot et les étranges coutumes et rituels ayant cours à Summerisle.

Le film, sorti en 1973 et devenu un classique de l’horreur, est toujours considéré comme l’un des meilleurs films britanniques jamais produits au Royaume-Uni (durée 1h30).

Entrée libre, places limitées

Public adulte

La bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle et la médiathèque Hélène Berr vous invitent à la projection du film « The Wicker Man » de Robin Hardy

Le jeudi 20 novembre 2025

de 18h00 à 21h00

Bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Salle A101 1er étagePARIS

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR