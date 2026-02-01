Dans une approche très cinématographique, ce film accompagne Dana Lixenberg alors qu’elle documente différentes situations de marginalité aux États-Unis. Que ce soit en faisant les portraits de familles sans-abri pour sa série Jefferson, Indiana ou en revenant dans le quartier de Los Angeles où elle a réalisé sa série Imperial Courts, Dana Lixenberg montre ici toute la dimension humaine de son approche.

Elle photographie avec attention cette Amérique invisible, qui n’apparaît généralement qu’à travers des stéréotypes sur la misère, les gangs et la violence. Dana Lixenberg, à rebours des clichés stigmatisants, se consacre à construire avec ses sujets une relation de confiance, où l’image qui advient est le résultat d’un échange, d’une réflexion commune sur l’identité. Son approche, par sa sobriété maîtrisée, redonne leur dignité à ses sujets. Elle apporte en cela un regard différent sur les marges aux États-Unis. Ainsi que le souligne l’un des protagonistes du film : « J’ai vu l’Amérique, mon Amérique (…) à travers un regard néerlandais (Thru’ Dutch Eyes). »

En écho à l’exposition Dana Lixenberg — « American Images », la MEP vous invite à la projection du film Thru’ Dutch Eyes réalisé par Pieter van der Houwen.

Le jeudi 26 février 2026

de 19h00 à 20h00

payant

De 0 à 14 €.

Tout public.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/projection-du-film-thru-dutch-eyes-de-pieter-van-der-houwen/ +33144787500 info@mep-fr.org



