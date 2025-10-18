Projection du film « Toc Toc Toc » de Mélusine Pagnier ENSAPL Villeneuve-d’Ascq

Projection du film « Toc Toc Toc » de Mélusine Pagnier Samedi 18 octobre, 14h00 ENSAPL

Film participatif tourné par les habitants de la Cité d’Orient à Harnes, retraçant l’expérience de la permanence menée par Mélusine Pagnier à Harnes pendant sa thèse ainsi que le projet de rénovation en cours de la cité.

Samedi 18 octobre à 14h, amphi Bossard – entrée libre

ENSAPL 2 Rue Verte, 59650 Villeneuve-d'Ascq

