Projection du film Touchées d’Alexandra Lamy au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

Adapté du roman graphique Touchées de Quentin Zuttion, le film raconte la reconstruction de trois femmes victimes de violences conjugales et sexuelles. Elles se rencontrent lors d’un stage d’escrime thérapeutique, au sein d’une association, accompagnées par un professeur d’escrime et une psychologue. À travers le travail du corps, le maniement de l’épée et la force du collectif, elles apprennent peu à peu à apprivoiser leurs peurs, à nommer leurs traumatismes et à reprendre possession de leurs corps et de leurs vies.

En choisissant une mise en scène sobre, sensible et incarnée, Alexandra Lamy fait du cinéma un lieu de réparation. Les gestes deviennent langage, les corps portent la mémoire de ce qui a été subi, mais aussi la possibilité d’un mouvement retrouvé. Touchées refuse de réduire ses personnages à leur statut de victimes : il montre des femmes en chemin, soutenues par la sororité et la puissance du partage.

Réalisation : Alexandra Lamy

Avec : Mélanie Doutey, Claudia Tagbo, Chloé Jouannet

Production : Nord-Ouest Films, TF1

Suivie d’un temps d’échange avec la réalisatrice, pour penser ensemble la place de ces récits dans notre société, entre justice, soin, reconnaissance et réparation collective.

Le mardi 03 mars 2026

de 19h30 à 21h10

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

