Projection du film « Toucher Terre » Cinéma Les Arts Cluny

Projection du film « Toucher Terre » Dimanche 19 octobre, 17h00 Cinéma Les Arts Saône-et-Loire

7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T17:00:00 – 2025-10-19T19:00:00

Fin : 2025-10-19T17:00:00 – 2025-10-19T19:00:00

Le film Toucher terre présente le renouveau en cours de la construction en terre crue, un matériau aussi ancien que l’architecture elle-même. Des experts en archéologie, en science de la matière, en architecture et en technique de construction dévoilent les diverses facettes des édifices en terre, en écho avec l’avancée d’un chantier dit « participatif ». Des apprentis y découvrent comment façonner à la main un mur en terre, en ajoutant un peu de paille et d’eau trouvés sur place.

Du sol au mur, de la main qui pétrit au chantier à haute technologie, un extraordinaire voyage vers ce qui semble parfois si ordinaire, la matière terre et l’acte de construire.

Cinéma Les Arts Place du Marché 71250 CLUNY Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

En présence de Jérémie Basset, réalisateur et discussion avec Diane Camus, architecte au CAUE 71. Organisé par la pays d’art et d’histoire entre Cluny et Tournus dans le cadre des 10e JNA film terre