PROJECTION DU FILM TOUT EST PARTI D’ICI Boussens

PROJECTION DU FILM TOUT EST PARTI D’ICI

SALLE DES FÊTES Boussens Haute-Garonne

Troisième résidence d’auteur en Cœur de Garonne

Projection du film Tout est parti d’ici, en présence de son réalisateur Vincent Barthes, de l’écrivain Benoît Séverac (narrateur du film), Mattia Filice, écrivain en résidence, ainsi que de témoins ayant participé au documentaire.

La projection sera suivie d’un échange avec certains témoins du film et sera l’occasion de lancer la résidence d’écriture de Mattia Filice.

Un pot offert par la municipalité de Boussens terminera la soirée.

A propos du film Tout est parti d’ici En 1939, la découverte d’un gisement d’hydrocarbures à Saint-Marcet, dans le Comminges, marque le début d’une aventure industrielle majeure avec la création de la Régie Autonome des Pétroles, future ELF. Si cette épopée contribue à l’essor d’un grand groupe national, la mémoire locale, elle, s’est peu à peu effacée. Par une démarche documentaire participative, Vincent Barthes ravive cette histoire oubliée et redonne voix aux témoins d’un XXe siècle fait d’espoirs, de conquêtes et de silences. .

Third author residency in C?ur de Garonne

