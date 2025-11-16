Projection du film Tout est possible Pont-Sainte-Marie
Projection du film Tout est possible
Cinéma Utopia Pont-Sainte-Marie Aube
Tarif : – – Eur
Début : 2025-11-16 09:30:00
fin : 2025-11-16 12:00:00
2025-11-16
Dès 9h30, un petit-déjeuner participatif ouvrira la matinée dans une ambiance conviviale.
À 10h00, le public est invité à la projection du film Tout est possible , suivie d’une présentation inspirante du projet Urban Forest par Nicolas De BRABANDERE, expert en foresterie urbaine et partenaire de la micro-forêt de Pont-Sainte-Marie.
La matinée se clôturera à 12h00 autour d’un apéritif d’échanges pour prolonger les discussions et partager les idées.
Les préventes sont disponibles directement au cinéma Utopia. .
Cinéma Utopia Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est +33 3 25 40 52 90
