Projection du film Tout est possible

Cinéma Utopia Pont-Sainte-Marie Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:30:00

fin : 2025-11-16 12:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Dès 9h30, un petit-déjeuner participatif ouvrira la matinée dans une ambiance conviviale.

À 10h00, le public est invité à la projection du film Tout est possible , suivie d’une présentation inspirante du projet Urban Forest par Nicolas De BRABANDERE, expert en foresterie urbaine et partenaire de la micro-forêt de Pont-Sainte-Marie.

La matinée se clôturera à 12h00 autour d’un apéritif d’échanges pour prolonger les discussions et partager les idées.



Les préventes sont disponibles directement au cinéma Utopia. .

Cinéma Utopia Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est +33 3 25 40 52 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection du film Tout est possible Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne