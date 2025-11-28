Projection du film Transmettre Bernwiller

Projection du film Transmettre

1 Rue des Seigneurs Bernwiller Haut-Rhin

Vendredi 2025-11-28 20:00:00

2025-11-28

Documentaire co-écrit et réalisé par Jérôme ZINDY ou la complexité et les espoirs liés à la transmission agricole, enjeu essentiel pour l’avenir de nos campagnes.

Dans le cadre du festival ALIMENTERRE, l’association Epiquoi et Terres de Liens organisent à Bernwiller la projection du documentaire Transmettre, coécrit et réalisé par Jérôme Zindy. Le film aborde les enjeux de la transmission des exploitations agricoles et sera suivi d’une table ronde avec des agriculteurs et producteurs locaux du Sundgau.

Synopsis

Au cœur d’une vallée vosgienne, la ferme du Runtzenbach incarne une agriculture paysanne, biologique et citoyenne. À l’heure de la retraite, Francis doit transmettre son exploitation pour préserver les valeurs d’une vie de labeur. À travers cette quête, le film explore la complexité et les espoirs liés à la transmission agricole, un enjeu essentiel pour l’avenir de nos campagnes. .

1 Rue des Seigneurs Bernwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 96 66

English :

This documentary, co-written and directed by Jérôme ZINDY, explores the complexities and hopes associated with the transfer of farming ownership, an essential issue for the future of our countryside.

German :

Dokumentarfilm von Jérôme ZINDY über die Komplexität und die Hoffnungen, die mit der Übertragung von landwirtschaftlichen Betrieben verbunden sind, einer wichtigen Herausforderung für die Zukunft unserer ländlichen Gebiete.

Italiano :

Questo documentario, co-scritto e diretto da Jérôme ZINDY, analizza le complessità e le speranze legate al trasferimento dell’agricoltura, una questione fondamentale per il futuro delle nostre campagne.

Espanol :

Este documental, coescrito y dirigido por Jérôme ZINDY, aborda las complejidades y esperanzas asociadas a la transferencia de la agricultura, una cuestión clave para el futuro de nuestro campo.

