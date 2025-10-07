Projection du film « Un jour, une femme…. » Espace culturel Alain Audis Pamproux

Projection du film « Un jour, une femme…. » Espace culturel Alain Audis Pamproux mardi 7 octobre 2025.

Espace culturel Alain Audis Avenue de la Gare Pamproux Deux-Sèvres

Dans le cadre de la Semaine Bleue, dédiée aux personnes âgées, le CIAS Haut Val de Sèvre organise une projection exceptionnelle du film documentaire Un jour, une femme… , réalisé par Sébastien Maye.

Un hommage aux femmes du territoire et d’ailleurs.

À travers des témoignages riches et variés, le documentaire Et un jour une femme… propose une plongée humaine et sociale dans les parcours de femmes aux histoires singulières. Le film met en lumière les réalités de leur quotidien, leurs engagements, leurs luttes, et les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes.

Ce documentaire donne la parole à des femmes de générations et d’horizons différents, incarnant la diversité et la richesse de notre société. Il offre un regard sensible sur la condition féminine, tout en valorisant les voix de celles qui font vivre notre territoire.

SUR INSCRIPTION .

Espace culturel Alain Audis Avenue de la Gare Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 44 55

