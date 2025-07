Projection du film « Un sac de billes » de Christian Duguay Pithiviers

Projection du film « Un sac de billes » de Christian Duguay

1 Place de la Gare Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-27 20:00:00

fin : 2025-08-27 22:00:00

2025-08-27

Un film sur la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, raconté à hauteur d’enfant.

Adapté du récit autobiographique de Joseph Joffo publié en 1973, « Un sac de billes » raconte l’histoire de deux enfants juifs partis sur les routes de France pendant la Seconde Guerre mondiale. Le spectateur découvre ainsi la vie des Juifs sous l’Occupation à travers le regard de Joseph et de son frère.

Ce film a bénéficié du soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Ouverture du musée à 19h30 / Début de la projection à 20h

Durée du film 1h54

Réservation conseillée nombre de places limité .

1 Place de la Gare Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 72 92 02 reservation.pithiviers@memorialdelashoah.org

English :

A film about the Second World War and the Holocaust, told from a child’s point of view.

German :

Ein Film über den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust, der aus der Perspektive eines Kindes erzählt wird.

Italiano :

Un film sulla Seconda Guerra Mondiale e la Shoah, raccontata dal punto di vista di un bambino.

Espanol :

Una película sobre la Segunda Guerra Mundial y la Shoah, contada desde el punto de vista de un niño.

