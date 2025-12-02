Projection du film Une place pour Pierrot de Hélène Médigue Salle du Foyer Rural Nanton

Projection du film Une place pour Pierrot de Hélène Médigue

Salle du Foyer Rural Rue Saint-Hubert Nanton Saône-et-Loire

Début : 2026-02-08 18:30:00

2026-02-08

Pierrot, 50 ans, est autiste et vit dans un foyer. Sa sœur Camille, 45 ans, avocate et mère célibataire, découvre qu’il subit une surmédication qui le fait régresser. Révoltée, elle décide de le prendre chez elle en attendant de trouver un lieu adapté à sa différence. Une longue quête commence. .

Salle du Foyer Rural Rue Saint-Hubert Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 29 35 01

