Projection du film Ursula Hanes, une expérience artistique Salle de la Grand-Terre Aureille

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 18h. Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

La commune d’Aureille vous propose la projection du film de Michèle Grimaud Ursula Hanes, une expérience artistique.



Ursula Hanes est une charmante dame de 93 printemps, née à Toronto au Canada. Un pays qu’elle quittera à 15 ans pour rejoindre l’Angleterre.

Elle consacrera de nombreuses années à la culture sous toutes ses formes théâtre, danse, dessin, sculpture. Elle expérimentera des formes et nouvelles techniques, des expressions artistiques qui lui ont apporté un épanouissement personnel et professionnel.

Elle travaillera la terre cuite, l’argile, le bois, le bronze, le marbre, et au fil des années, elle se rendit en France, en Espagne, à Marrakech, à Lanzarote, au Mali, aux États-Unis, en Californie ou encore en Italie.

En 1992, Ursula pose ses valises à Aureille où elle réside toujours. Elle y créé un atelier d’artistes appelé « FourWinds ».

Ses réalisations en bronze sont un bonheur pour les yeux par leur forme et leur texture.

La commune est ravie de la mettre à l’honneur à l’occasion de la projection de ce film qui raconte magnifiquement ce parcours exceptionnel.



Ouverture des portes à 17h30. .

Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 92 01

English :

Come and see the screening of the film ‘Ursula Hanes, an artistic experience’ at the Salle de la Grand-Terre in Aureille on Saturday 27 September at 6pm!

German :

Sehen Sie sich die Vorführung des Films „Ursula Hanes, une expérience artistique” (Ursula Hanes, ein künstlerisches Experiment) am Samstag, den 27. September um 18 Uhr im Salle de la Grand-Terre in Aureille an!

Italiano :

Partecipate alla proiezione del film « Ursula Hanes, une expérience artistique » presso la Salle de la Grand-Terre di Aureille sabato 27 settembre alle 18.00!

Espanol :

Asista a la proyección de la película « Ursula Hanes, une expérience artistique » en la Salle de la Grand-Terre de Aureille el sábado 27 de septiembre a las 18.00 horas

