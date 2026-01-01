PROJECTION DU FILM VENT DEBOUT Rue du Baron de Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon

PROJECTION DU FILM VENT DEBOUT

Patrice de Bellefon Itinéraire d’un guide engagé un film de Laurence Fleury.

En présence de Patrice de Bellefon, le protagoniste du documentaire et Laurence Fleury la réalisatrice.

Patrice de Bellefon se fait remarquer dès les années soixante pour ses exploits, ses coups de gueule et son livre Les 100 plus belles courses dans les Pyrénées .

Il est l’un des premiers guides de haute montagne à proposer des expéditions dans les massifs lointains. Il crée Gypaaile, la première marque de parapentes dans les Pyrénées. Il est à l’initiative de l’inscription du massif du Mont Perdu sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Sans renier la pratique conquérante de ses jeunes années, Patrice de Bellefon s’en éloigne peu à peu pour s’intéresser davantage aux hommes et aux vallées des Pyrénées. Ses réflexions philosophiques, son esprit critique et sa sensibilité à l’écologie le conduisent à modifier son rapport à la haute montagne, jusqu’à renoncer à traverser un océan et tout un continent pour parcourir une arête de neige et de roc, si belle soit-elle.

Ce film retrace le parcours de ce montagnard hyperactif et vent debout qui, à 87 ans, continue de s’indigner, d’écrire, de publier, de peindre et de courir les sommets avec une incroyable rage de vivre. 7 .

English :

Patrice de Bellefon: Itinéraire d’un guide engagé a film by Laurence Fleury.

In the presence of Patrice de Bellefon, the protagonist of the documentary, and Laurence Fleury, the director.

