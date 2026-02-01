Projection du film VENT DEBOUT ! Cinéma de Cauterets Cauterets

Projection du film VENT DEBOUT !

Début : 2026-02-18 20:30:00

fin : 2026-02-18 22:30:00

2026-02-18

Consacré à Patrice de Bellefon, figure emblématique de l’alpinisme dans les Pyrénées, connu de tous les amoureux et pratiquants de la montagne.

À travers ce film, c’est un hommage sincère rendu à un homme dont le parcours, l’engagement et la passion ont profondément marqué l’histoire de l’alpinisme pyrénéen.

Tarif 8 euros par personne. Billeterie sur place.

Réservation sur cinema-cauterets.fr

Contact: cinema.cauterets@gmail.com .

English :

Dedicated to Patrice de Bellefon, the emblematic figure of mountaineering in the Pyrenees, known to all mountain lovers and enthusiasts.

This film is a sincere tribute to a man whose career, commitment and passion have profoundly marked the history of Pyrenean mountaineering.

