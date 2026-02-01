Projection du film VENT DEBOUT ! Cinéma de Cauterets Cauterets
Cinéma de Cauterets CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-18 20:30:00
fin : 2026-02-18 22:30:00
2026-02-18
Consacré à Patrice de Bellefon, figure emblématique de l’alpinisme dans les Pyrénées, connu de tous les amoureux et pratiquants de la montagne.
À travers ce film, c’est un hommage sincère rendu à un homme dont le parcours, l’engagement et la passion ont profondément marqué l’histoire de l’alpinisme pyrénéen.
Tarif 8 euros par personne. Billeterie sur place.
Réservation sur cinema-cauterets.fr
Contact: cinema.cauterets@gmail.com .
Cinéma de Cauterets CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema.cauterets@gmail.com
English :
Dedicated to Patrice de Bellefon, the emblematic figure of mountaineering in the Pyrenees, known to all mountain lovers and enthusiasts.
This film is a sincere tribute to a man whose career, commitment and passion have profoundly marked the history of Pyrenean mountaineering.
