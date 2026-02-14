Projection du film (version longue) L’année dernière à Vichy organisée par le CIERV Centre Commercial des 4 chemins Vichy
Projection du film (version longue) L’année dernière à Vichy organisée par le CIERV Centre Commercial des 4 chemins Vichy samedi 7 mars 2026.
Projection du film (version longue) L’année dernière à Vichy organisée par le CIERV
Centre Commercial des 4 chemins 35 rue Lucas Vichy Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Tarif unique pour tous
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07 13:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Projection du film projeté pour la première fois dans sa version longue (3 h 00) l’année dernière à Vichy en présence de la co-réalisatrice Paule Muxel
.
Centre Commercial des 4 chemins 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 63 20 50 contact@cierv-vichy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the long version (3 h 00) of L’année dernière à Vichy in the presence of co-director Paule Muxel
L’événement Projection du film (version longue) L’année dernière à Vichy organisée par le CIERV Vichy a été mis à jour le 2026-02-14 par Vichy Destinations