Projection du film « Vivre avec les loups » Parc de la Butte du Chapeau rouge Paris dimanche 24 août 2025.
Au programme
de la soirée
17:00 – Atelier Bombes de graines avec l’association Graines populaires
18:00 – Visite guidée du parc de la Butte du Chapeau Rouge
19:30 – Buffet participatif (tendance bio végétarien) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !
20:30 – Film
VIVRE AVEC LES LOUPS
Jean-Michel Bertrand
2023 / 89 min
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
Il y aura bientôt des loups un peu partout en France. Il faut donc apprendre à « vivre avec les loups ». Mais ce n’est pas facile, parce que cet animal fait ancestralement peur, et parce qu’il lui arrive de décimer les troupeaux de moutons.
Dépassant les postures polémiques, Jean-Michel Bertrand nous emmène dans un voyage en montagne à la rencontre des animaux qui l’habitent : chevreuils, bouquetins, loups, moutons, patous, humains… Dans ce milieu, les espèces se fréquentent plus qu’elles ne s’affrontent : le film défend l’idée d’une cohabitation, il raconte l’histoire d’une communauté.
Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Vivre avec les loups » en présence du réalisateur Jean-Michel Bertrand.
Le dimanche 24 août 2025
de 18h00 à 23h30
gratuit Tout public.
Parc de la Butte du Chapeau rouge 5 avenue Debidour 75019 Paris
