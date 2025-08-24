Projection du film « Vivre avec les loups » Parc de la Butte du Chapeau rouge Paris

Projection du film « Vivre avec les loups » Parc de la Butte du Chapeau rouge Paris dimanche 24 août 2025.

Au programme

de la soirée

17:00 – Atelier Bombes de graines avec l’association Graines populaires

18:00 – Visite guidée du parc de la Butte du Chapeau Rouge

19:30 – Buffet participatif (tendance bio végétarien) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20:30 – Film

VIVRE AVEC LES LOUPS

Jean-Michel Bertrand

2023 / 89 min

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Il y aura bientôt des loups un peu partout en France. Il faut donc apprendre à « vivre avec les loups ». Mais ce n’est pas facile, parce que cet animal fait ancestralement peur, et parce qu’il lui arrive de décimer les troupeaux de moutons.

Dépassant les postures polémiques, Jean-Michel Bertrand nous emmène dans un voyage en montagne à la rencontre des animaux qui l’habitent : chevreuils, bouquetins, loups, moutons, patous, humains… Dans ce milieu, les espèces se fréquentent plus qu’elles ne s’affrontent : le film défend l’idée d’une cohabitation, il raconte l’histoire d’une communauté.

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Vivre avec les loups » en présence du réalisateur Jean-Michel Bertrand.

Le dimanche 24 août 2025

de 18h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-24T21:00:00+02:00

fin : 2025-08-25T02:30:00+02:00

Date(s) : 2025-08-24T18:00:00+02:00_2025-08-24T23:30:00+02:00

Parc de la Butte du Chapeau rouge 5 avenue Debidour 75019 Paris

https://cine-jardins.fr/dimanche-24-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/