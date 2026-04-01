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Projection du film Welcome to sodom de Florian Welgensamer et Christian Krönes Salle Ker Anna Île-de-Batz

Projection du film Welcome to sodom de Florian Welgensamer et Christian Krönes Salle Ker Anna Île-de-Batz mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Salle Ker Anna

Adresse : Rue Neuve

Ville : 29253 Île-de-Batz

Département : Finistère

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Île-de-Batz

Projection du film Welcome to sodom de Florian Welgensamer et Christian Krönes

Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 17:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Un film choc sur le système de récupération des déchets électroniques tourné dans l’une des plus grandes décharges électroniques au monde. Au cœur de ce lieu apocalyptique, le film nous amène à la rencontre des personnages les plus créatifs qui soient.
Organisé par Arcadia Film Festival et 7ème Batz’ Art
16 ans et +.   .

Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 81 52 22 43 

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English :

L’événement Projection du film Welcome to sodom de Florian Welgensamer et Christian Krönes Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-04-14 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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