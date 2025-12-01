Projection du film Wonka Salle des fêtes Le Monastier-sur-Gazeille

Projection du film Wonka Salle des fêtes Le Monastier-sur-Gazeille samedi 20 décembre 2025.

Projection du film Wonka

Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 17:30:00
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

Projection du film Wonka , suivi d’un apéritif dinatoire.
Proposé par le conseil municipal des jeunes du Monastier.
  .

Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01 

English :

Screening of the film Wonka , followed by an aperitif dinner.
Proposed by the Monastier youth council.

L’événement Projection du film Wonka Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal