Projection du film Wonka Salle des fêtes Le Monastier-sur-Gazeille

Projection du film Wonka

Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Début : 2025-12-20 17:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Projection du film Wonka , suivi d’un apéritif dinatoire.

Proposé par le conseil municipal des jeunes du Monastier.

Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01

English :

Screening of the film Wonka , followed by an aperitif dinner.

Proposed by the Monastier youth council.

