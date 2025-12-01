Projection du film Wonka Salle des fêtes Le Monastier-sur-Gazeille
Projection du film Wonka Salle des fêtes Le Monastier-sur-Gazeille samedi 20 décembre 2025.
Projection du film Wonka
Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 17:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Projection du film Wonka , suivi d’un apéritif dinatoire.
Proposé par le conseil municipal des jeunes du Monastier.
.
Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01
English :
Screening of the film Wonka , followed by an aperitif dinner.
Proposed by the Monastier youth council.
L’événement Projection du film Wonka Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal