Projection du film y a pus de saisons place des bocagers Pirou

place des bocagers Cinéma le Cotentin Pirou Manche

Tarif :

Début : 2025-10-31 20:30:00

fin : 2025-10-31 22:00:00

2025-10-31

Y’a pus d’saisons est un film de Thierry Durand avec les images d’archives d’André Boizard et les témoignages d’anciens paysans et paysannes qui ont connu l’agriculture des années 50 avant sa révolution technique.

Avec la participation de R.Mauger, réalisateur de Paul dans sa vie et de F. Dufour paysan retraité, ancien conseiller régional .

place des bocagers Cinéma le Cotentin Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 79 85 80 62 aetmcanu@orange.fr

L’événement Projection du film y a pus de saisons Pirou a été mis à jour le 2025-10-07 par Côte Ouest Centre Manche