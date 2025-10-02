Projection du film » Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? » Centre de Rencontre Champignelles
Centre de Rencontre 11 Rue des Remparts Champignelles Yonne
Début : 2025-10-02 20:30:00
fin : 2025-10-02
2025-10-02
Projection du film » Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? « . Un seul homme possède des compétences… disons uniques… pour diriger la prestigieuse Brigade Spéciale et… sauver le monde, tout simplement ! Cet homme, c’est le lieutenant Frank Drebin Jr. — oui, vous avez bien lu — c’est lui qui suit les traces de son illustre père dans Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? .
Centre de Rencontre 11 Rue des Remparts Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 21 95 64 communication@panoramicbourgogne.fr
