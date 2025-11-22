Projection du film Yintah de Jennifer Wickham au 18 Castelfranc
Nouveau Rendez-vous le Samedi 22 Novembre à partir de 19h au café associatif Le 18 à Castelfranc pour une soirée Kinodocs en mode KinoSplash, avec projection du film Yintah de Jennifer Wickham, Brenda Michell, Michael Toledano, qui retrace le combat d’indiens natifs contre la construction d’un gazoduc sur leurs terres, suivi d’un concert de Winder (Trip- Rock) et fin de soirée dansante avec la lotoise et non moins fameuse DJ Ni.
Chemin des pradelles Castelfranc 46140 Lot Occitanie +33 7 82 80 50 73 contact@kinomad.fr
English :
Join us again on Saturday November 22nd from 7pm at the café associatif Le 18 in Castelfranc for a Kinodocs evening in KinoSplash mode, with a screening of the film Yintah by Jennifer Wickham, Brenda Michell, Michael Toledano, which recounts the struggle of native Indians against the construction of a gas pipeline on their land, followed by a concert by Winder (Trip- Rock) and dancing at the end of the evening with the no less famous Lotoise DJ Ni.
German :
Der Film Yintah von Jennifer Wickham, Brenda Michell und Michael Toledano zeigt den Kampf der indianischen Ureinwohner gegen den Bau einer Gaspipeline auf ihrem Land, gefolgt von einem Konzert von Winder (Trip-Rock) und einem Tanzabend mit der nicht minder berühmten DJ Ni aus Lotoise.
Italiano :
Appuntamento sabato 22 novembre dalle 19.00 al caffè Le 18 di Castelfranc per una serata Kinodocs in modalità KinoSplash, con la proiezione del film Yintah di Jennifer Wickham, Brenda Michell, Michael Toledano, che ripercorre la lotta degli indiani nativi contro la costruzione di un gasdotto sulla loro terra, seguita dal concerto di Winder (Trip- Rock) e dalle danze a fine serata con il non meno famoso Lot DJ Ni.
Espanol :
Cita de nuevo el sábado 22 de noviembre a partir de las 19.00 h en el café Le 18 de Castelfranc para una velada Kinodocs en modo KinoSplash, con la proyección de la película Yintah de Jennifer Wickham, Brenda Michell, Michael Toledano, que traza la lucha de los indios nativos contra la construcción de un gasoducto en sus tierras, seguida de un concierto de Winder (Trip- Rock) y baile al final de la velada con el no menos famoso Lot DJ Ni.
