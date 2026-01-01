Projection du film Zootopie 2 Bouxwiller

Projection du film Zootopie 2

5 Place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-28 14:30:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Venez apprécier en famille, le film Zootopie 2 au centre culturel Marie Hart de Bouxwiller.

5 Place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 92 90 contact@centre-culturel-bouxwiller.fr

English :

Come and enjoy the family film Zootopie 2 at the Marie Hart cultural center in Bouxwiller.

