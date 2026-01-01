Projection du film Zootopie 2 Bouxwiller
Projection du film Zootopie 2 Bouxwiller mercredi 28 janvier 2026.
5 Place du Château Bouxwiller Bas-Rhin
Début : Mercredi 2026-01-28 14:30:00
2026-01-28
Venez apprécier en famille, le film Zootopie 2 au centre culturel Marie Hart de Bouxwiller.
5 Place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 92 90 contact@centre-culturel-bouxwiller.fr
English :
Come and enjoy the family film Zootopie 2 at the Marie Hart cultural center in Bouxwiller.
