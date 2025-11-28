Projection du long-métrage « Rêve de style » d’Andy Anison UGC Roxane Versailles Vendredi 28 novembre, 20h00

Une scientifique rêve. Son désir d’enfant, d’être styliste, en harmonie avec le Cosmos est devenu réalité. Jusqu’à ce qu’une nouvelle recrue l’évince…

Ingénieur dans la réalité, une femme rêve de la vie qu’elle aurait pu avoir si elle avait écouté son cœur, plutôt que sa raison. Styliste et directrice d’une entreprise de Haute couture. En hommage à la beauté ! Essentielle. Des créations étudiées et des défilés mis en scène pour toucher au sublime ! Grâce à une vision et à un sens du détail ! Une bonne harmonie des formes, des couleurs et des matières ! Une patience à toute épreuve jusqu’à ce que le rêve devienne réalité ! On tisse fil après fil la toile de vie. Comme quoi de vie en vie, on répare ses erreurs. En se réincarnant, jusqu’à réaliser son vrai métier de rêve. Juste y croire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-28T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-28T21:30:00.000+01:00

UGC Roxane 6, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines

01 46 37 28 24

