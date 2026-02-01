Projection du match de rugby Italie-Écosse ZAC du Mont de Magny Gisors

Projection du match de rugby Italie-Écosse

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

À l’occasion du Tournoi des Six Nations, le match opposant l’Italie à l’Écosse sera diffusé sur grand écran à la Vache à Lunettes. Encouragez les bleus dans une ambiance chaleureuse et partagez votre passion pour le rugby avec d’autres supporters. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

