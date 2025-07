PROJECTION DU NOUVEAU FILM DE LUIGI DE ZARLO LES CÉVENNES Cans et Cévennes

PROJECTION DU NOUVEAU FILM DE LUIGI DE ZARLO LES CÉVENNES Cans et Cévennes mardi 15 juillet 2025.

PROJECTION DU NOUVEAU FILM DE LUIGI DE ZARLO LES CÉVENNES

La Ronceraie Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 20:00:00

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15 2025-07-21 2025-07-22

Projection en avant-première cévenole du nouveau film de Luigi de Zarlo Les Cévennes.

Projection en avant-première cévenole du nouveau film de Luigi de Zarlo Les Cévennes, en présence du réalisateur photographe naturaliste et musicien compositeur, après ses films Grand Chemin des Crêtes et Entre Causses et Cévennes .

20h00 Accueil à La Ronceraie par Monsieur Loyal . Entrée par le 1er portail sur le chemin qui mène aux empreintes des dinosaures.

20h30 Les portails de La Ronceraie se ferment à 20h30 car à 20h30 nous serons tous dans la salle de spectacle.

21h45 Verre de l’amitié pour échanger et partager avec Luigi de Zarlo.

IMPORTANT ! Le nombre de places étant limité, je vous remercie de confirmer votre présence par téléphone, par mail afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Tout public. Durée 1 heure environ. Participation libre et consciente par personne à partir de 8 € par personne.

Réservation 07 78 14 27 79 ou nausicaa.bouthreuil@gmail.com

Nous vous remercions de vous garer sur le grand parking de Saint-Laurent-de-Trèves, au bout du village. .

La Ronceraie Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

English :

Cévennes premiere screening of Luigi de Zarlo’s new film: Les Cévennes.

German :

Vorführung der Cevennen-Premiere von Luigi de Zarlos neuem Film: Les Cévennes.

Italiano :

Proiezione in anteprima nelle Cévennes del nuovo film di Luigi de Zarlo: Les Cévennes.

Espanol :

Preestreno en las Cevenas de la nueva película de Luigi de Zarlo: Les Cévennes.

L’événement PROJECTION DU NOUVEAU FILM DE LUIGI DE ZARLO LES CÉVENNES Cans et Cévennes a été mis à jour le 2025-07-11 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes