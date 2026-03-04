Projection du Prix Convergences, Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Genève

Projection du Prix Convergences Dimanche 15 mars, 14h00 Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)

Gratuit, sur inscription. Voir sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/event/film-prime-prix-convergences/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T14:00:00+01:00 – 2026-03-15T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-15T14:00:00+01:00 – 2026-03-15T17:30:00+01:00

La Fondation Convergences œuvre au sein de la Maison de l’enfance et de l’adolescence (MEA), des HUG. Elle propose au public, aux patient·es des expériences culturelles diverses. Par ses initiatives, elle tisse un lien entre soins, culture et cité. Le FIFDH collabore avec la Fondation Convergences dans le cadre d’un atelier « Jury des jeunes ». Après projections, échanges et ateliers de médiation, les jeunes de différentes unités de la MEA délibèrent pour remettre le Prix Convergences. Cette expérience riche et souvent bouleversante permet de porter leur voix au-delà de leur hospitalisation.

Titre dévoilé sur fifdh.org le 20 février 2026.

Gratuit sur réservation.

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) Rue Gabrielle-PERRET-GENTIL 4, 1205 Genève

Projection du Prix Convergences, attribué par le Jury des jeunes de la Maison de l’enfance et de l’adolescence. Film Remise de prix

Fondation FIFDH