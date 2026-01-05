Projection du RISE Festival Cinémas Les Grands Ecrans Ester Limoges

Projection du RISE Festival

Cinémas Les Grands Ecrans Ester
260 Rue Aristide Briand
Limoges
Haute-Vienne

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

L’Association AAPPMA de Saint-Priest-Taurion et le club mouche de limoges APPMLE organise pour la 6e année consécutive la diffusion du RISE Festival, festival international du film de pêche à la mouche, en Haute-Vienne.

Lors de la projection du film, vous participerez à un moment de partage autour de la nature, de la pêche et de belles images. Idéal pour vous évader.

Informations complémentaires auprès des associations (en lien). .

+33 5 55 77 40 79
vincentabeillon87@gmail.com

