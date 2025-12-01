Projection Dumbo Cinéma Pax Le Pouliguen
Projection Dumbo Cinéma Pax Le Pouliguen lundi 22 décembre 2025.
Projection Dumbo
Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 14:15:00
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
Regardez le film de Tim BURTON, Dumbo, au cinéma Pax.
Dans la limite des places disponibles.
A partir de 8 ans. .
Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 17 97 contact@cinemapax.fr
English :
L’événement Projection Dumbo Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT44