Projection Dumbo Cinéma Pax Le Pouliguen

Projection Dumbo

Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-12-22 14:15:00

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Regardez le film de Tim BURTON, Dumbo, au cinéma Pax.

Dans la limite des places disponibles.

A partir de 8 ans. .

Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 17 97 contact@cinemapax.fr

