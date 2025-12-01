Projection d’un dessin animé Auditorium Saint-Paul-de-Vence
Projection d’un dessin animé Auditorium Saint-Paul-de-Vence dimanche 14 décembre 2025.
Projection d’un dessin animé
Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Venez assister à la projection d’un dessin animé à l’occasion des fêtes de Noël.
Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com
English :
Join us for a Christmas cartoon screening.
German :
Besuchen Sie die Vorführung eines Zeichentrickfilms anlässlich der Weihnachtsfeiertage.
Italiano :
Venite a vedere un cartone animato natalizio.
Espanol :
Ven a ver un dibujo animado navideño.
