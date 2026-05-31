Projection d’un diaporama « Evocation de l’abbaye de Vaux la Douce », Église Notre-Dame de la Nativité, Voisey

Projection d’un diaporama « Evocation de l’abbaye de Vaux la Douce » 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de la Nativité Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le diaporama évoque l’histoire de l’abbaye aujourd’hui disparue et des traces qu’elle a laissées.

Église Notre-Dame de la Nativité Rue de l’église 52400 Voisey Voisey 52400 Voisey Haute-Marne Grand Est L’église Notre-Dame de la Nativité de Voisey, classée monument historique depuis 1943, date du XIIIe siècle et illustre la transition du style roman au gothique. Elle se distingue par une architecture sobre, une nef voûtée d’ogives et un clocher reconstruit au XIXe siècle.

L’intérieur abrite un remarquable retable du XVIIe siècle dédié à la Nativité de la Vierge, orné de colonnes torsadées, de grappes de raisin et de colombes, ainsi que des statues polychromes de saint Martin et saint Évre. Parmi les œuvres majeures, on trouve une statue équestre de saint Martin du XVe siècle, une Vierge à l’Enfant en pierre polychrome, et un tableau représentant l’Adoration des Mages.

Lieu de culte et de mémoire, l’église conserve un riche patrimoine artistique et spirituel, témoin de l’histoire religieuse de la Haute-Marne. parking à proximité

Le diaporama évoque l’histoire de l’abbaye aujourd’hui disparue et des traces qu’elle a laissées.

©Gérard Valin